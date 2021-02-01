Остапенко вышла в третий круг турнира в Мельбурне, там она сыграет со Свитолиной

Латвийская теннисистка Елена Остапенко пробилась в третий круг турнира в Мельбурне (Австралия). В матче второго круга Остапенко в двух сетах обыграла Данку Ковинич из Македонии. Встреча закончилась со счётом 6:4, 7:5.
Продолжительность матча составила 1 час 38 минут. 45-я ракетка мира Остапенко выполнила семь эйсов и допустила восемь двойных ошибок. Также Остапенко реализовала пять брейк-поинтов из девяти. Её соперница, занимающая 77-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет и допустила три двойные ошибки. Она реализовала три брейк-поинта из семи.
В третьем круге турнира в Австралии Остапенко встретится с украинкой Элиной Свитолиной. Ранее она нанесла поражение немке Андреа Петкович со счётом 6:1, 6:4.
Турнир Мельбурн-2 будет проходить в Австралии с 31 января по 6 февраля. Призовой фонд соревнований составит $ 447 тыс.
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