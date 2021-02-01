Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Остапенко вышла в третий круг турнира в Мельбурне, там она сыграет со Свитолиной

Остапенко вышла в третий круг турнира в Мельбурне, там она сыграет со Свитолиной
Теннис / WTA 0
Аудио-версия:

Латвийская теннисистка Елена Остапенко пробилась в третий круг турнира в Мельбурне (Австралия). В матче второго круга Остапенко в двух сетах обыграла Данку Ковинич из Македонии. Встреча закончилась со счётом 6:4, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 38 минут. 45-я ракетка мира Остапенко выполнила семь эйсов и допустила восемь двойных ошибок. Также Остапенко реализовала пять брейк-поинтов из девяти. Её соперница, занимающая 77-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет и допустила три двойные ошибки. Она реализовала три брейк-поинта из семи.

В третьем круге турнира в Австралии Остапенко встретится с украинкой Элиной Свитолиной. Ранее она нанесла поражение немке Андреа Петкович со счётом 6:1, 6:4.

Турнир Мельбурн-2 будет проходить в Австралии с 31 января по 6 февраля. Призовой фонд соревнований составит $ 447 тыс.

Мельбурн-2 (ж). 2-й круг
01 февраля 2021, понедельник. 08:10 МСК
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
4 		5  
         
Данка Ковинич
Черногория
Данка Ковинич
Д. Ковинич
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021