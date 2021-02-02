Кенин: очень нервничаю перед стартом Australian Open

Действующая чемпионка Открытого чемпионата Австралии 2020 года американка Софья Кенин сказала, что пытается справиться с нервами перед стартом на Australian Open-2021.

«Это особенное место. Я пытаюсь как-нибудь справиться с эмоциями на корте. Признаюсь, очень нервничаю. Это первый раз, когда я возвращаюсь на турнир «Большого шлема», чтобы защитить там титул. Но я сделаю всё возможное, чтобы справиться с нервами. Посмотрим, как всё пойдёт», — передаёт слова Кенин Tennis Head.

Ранее сообщалось, что трое участников Australian Open остаются на карантине из-за подозрения на заражение коронавирусом. При этом более чем тысячи участников, среди которых игроки, тренеры и официальные лица, уже сняты с 14-дневного карантина, который им пришлось выдержать в Мельбурне и Аделаиде перед турниром. Они начали полноценную подготовку к турниру.

Australian Open-2021 пройдёт в Мельбурне с 8 по 21 февраля.

Кенин: не могу принять подачу Серены, хотя и знаю, как она подаёт