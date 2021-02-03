Блинкова в двух сетах уступила Жабер в 1-м круге турнира в Мельбурне

22-летняя российская теннисистка Анна Блинкова уступила в двух сетах (1:6, 1:6) 26-летней сопернице из Туниса Онс Жабер в первом круге турнира Мельбурн-3. Встреча длилась 54 минуты.
На счету Блинковой в этой игре четыре подачи навылет, одна двойная ошибка и 4 из 6 (67%) реализованных брейк-пойнтов. У её соперницы ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта (1 попытка).
Напомним, что Жабер занимает 30-е место в рейтинге WTA – она 12 раз выигрывала турниры ITF и является первой ракеткой Африки. Блинкова – на 61-м месте рейтинга.
Во 2-м круге Жабер встретится с победительницей пары Катержина Синякова (Чехия) – Анжелика Кербер (Германия).
Напомним, что турнир Мельбурн-3 проходит с 3 по 7 февраля, а его призовой фонд составляет $ 235,8 тыс.
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