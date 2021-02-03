Элина Свитолина одолела Елену Остапенко и вышла в четвертьфинал турнира в Мельбурне
Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Мельбурне под третьим номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Латвии Елену Остапенко (13) со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 13 минут.
Элина 5 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 11 двойных ошибок и 4 брейка.
За выход в полуфинал Свитолина поспорит с бельгийкой Элисе Мертенс (7).
Мельбурн. Женщины. Третий круг
Наоми Осака (Япония, 2) — Кэйти Бултер (Великобритания) — 3:6, 6:3, 6:1.
Борьбу на турнире продолжают россиянки Екатерина Александрова (9) и Дарья Касаткина. Соревнования в Мельбурне завершатся 6 февраля.
Мельбурн-2 (ж). 3-й круг
03 февраля 2021, среда. 03:10 МСК
45
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|2
|
|6
|6
5
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Рекомендуем вам
- 3 февраля 2021
-
09:19
-
09:11
-
08:59
-
08:48
-
08:35
-
08:03
-
04:52
- 2 февраля 2021
-
22:59
-
20:39
-
19:43
-
18:27
-
17:49
-
15:51
-
15:03
-
14:47
-
14:26
-
13:24
-
13:01
-
12:39
-
12:15
-
11:56
-
11:28
-
10:46
-
10:33
-
10:15
-
09:41
-
09:21
-
09:11
-
08:35
-
08:23
-
07:41
-
07:15
- 1 февраля 2021
-
23:35
-
21:23
-
17:48
Партнерский контент
Рекомендуем вам