Элина Свитолина одолела Елену Остапенко и вышла в четвертьфинал турнира в Мельбурне

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Мельбурне под третьим номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Латвии Елену Остапенко (13) со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 13 минут.

Элина 5 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 11 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в полуфинал Свитолина поспорит с бельгийкой Элисе Мертенс (7).

Мельбурн. Женщины. Третий круг

Наоми Осака (Япония, 2) — Кэйти Бултер (Великобритания) — 3:6, 6:3, 6:1.

Борьбу на турнире продолжают россиянки Екатерина Александрова (9) и Дарья Касаткина. Соревнования в Мельбурне завершатся 6 февраля.