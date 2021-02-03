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Элина Свитолина одолела Елену Остапенко и вышла в четвертьфинал турнира в Мельбурне

Элина Свитолина одолела Елену Остапенко и вышла в четвертьфинал турнира в Мельбурне
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Мельбурне под третьим номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Латвии Елену Остапенко (13) со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 13 минут.

Элина 5 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 11 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в полуфинал Свитолина поспорит с бельгийкой Элисе Мертенс (7).

Мельбурн. Женщины. Третий круг
Наоми Осака (Япония, 2) — Кэйти Бултер (Великобритания) — 3:6, 6:3, 6:1.

Борьбу на турнире продолжают россиянки Екатерина Александрова (9) и Дарья Касаткина. Соревнования в Мельбурне завершатся 6 февраля.

Мельбурн-2 (ж). 3-й круг
03 февраля 2021, среда. 03:10 МСК
Елена Остапенко
45
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 2
6 4 		6 6
         
Элина Свитолина
5
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Мельбурн-2 (ж). 3-й круг
03 февраля 2021, среда. 03:10 МСК
Кэйти Бултер
371
Великобритания
Кэйти Бултер
К. Бултер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 1
3 		6 6
         
Наоми Осака
3
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
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