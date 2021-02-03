Дарья Касаткина проиграла Кайе Канепи на турнире в Мельбурне

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Мельбурне (Австралия). В матче третьего круга она уступила представительнице Эстонии Кайе Канепи со счётом 5:7, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.

Касаткина трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Канепи поспорит с чешкой Каролиной Муховой, получившей восьмой номер посева. В сетке турнира осталась одна россиянка — Екатерина Александрова (9). Сегодня, 3 февраля, она победила чемпионку «Ролан Гаррос» Игу Свёнтек (6) из Польши со счётом 6:4, 6:2 и сыграет с румынкой Симоной Халеп (1).