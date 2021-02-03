Дарья Касаткина проиграла Кайе Канепи на турнире в Мельбурне
Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Мельбурне (Австралия). В матче третьего круга она уступила представительнице Эстонии Кайе Канепи со счётом 5:7, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.
Касаткина трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.
За выход в полуфинал соревнований Канепи поспорит с чешкой Каролиной Муховой, получившей восьмой номер посева. В сетке турнира осталась одна россиянка — Екатерина Александрова (9). Сегодня, 3 февраля, она победила чемпионку «Ролан Гаррос» Игу Свёнтек (6) из Польши со счётом 6:4, 6:2 и сыграет с румынкой Симоной Халеп (1).
Мельбурн-2 (ж). 3-й круг
03 февраля 2021, среда. 10:45 МСК
94
Кайя Канепи
К. Канепи
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
71
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
«Пыль и грязь повсюду. Дышать нечем!» Теннисистов заперли на две недели, не выдав пылесос
Россиянка Маргарита Гаспарян – об особенностях карантина в Мельбурне перед Australian Open.
Рекомендуем вам
- 3 февраля 2021
-
12:20
-
12:10
-
11:58
-
11:52
-
10:43
-
10:21
-
09:19
-
09:11
-
08:59
-
08:48
-
08:35
-
08:03
-
04:52
- 2 февраля 2021
-
22:59
-
20:39
-
19:43
-
18:27
-
17:49
-
15:51
-
15:03
-
14:47
-
14:26
-
13:24
-
13:01
-
12:39
-
12:15
-
11:56
-
11:28
-
10:46
-
10:33
-
10:15
-
09:41
-
09:21
-
09:11
-
08:35
Партнерский контент
Рекомендуем вам