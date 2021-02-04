Ник Кирьос: я уже не буду таким злым, как раньше

Австралийский теннисист Ник Кирьос признался, что стал лучше контролировать свои эмоции на корте. Вчера, 3 февраля, Ник вышел в третий круг турнира в Мельбурне, обыграв соотечественника Гарри Буркьера со счётом 6:2, 7:6 (9:7).
«Когда я на корте, то знаю, что уже давно выступаю в туре. Я чувствую, что уже не буду таким злым, как раньше. Я знаю, в каком стиле нужно играть, чтобы выигрывать матчи. Я всё ещё расстраиваюсь, но, например, раньше я бы разозлился после попадания соперника в трос. В этот раз я был спокоен.
Моё отношение к теннису может измениться за минуту, но я уже не злюсь, как раньше. Я не ставлю никаких целей. Я не хочу говорить, что буду играть ещё долго или недолго. Я хочу проживать день за днём, стараться играть в хороший теннис и быть лучшим примером, чем в прошлом году", — приводит слова Кирьоса Tennis World USA.
- 4 февраля 2021
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- 3 февраля 2021
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