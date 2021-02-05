Хачанов обыграл Андерсона и вышел в четвертьфинал турнира в Мельбурне

Российский теннисист Андрей Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Мельбурне. На стадии 1/8 финала он обыграл представителя ЮАР Кевина Андресона со счётом 6:3, 7:6.

Соперники провели на корте 1 час 33 минуты. За это время россиянин совершил 2 эйса, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов. Кевин Андерсон в свою очередь сделал 7 эйсов, совершил 3 двойные ошибки, а также не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Соперником Карена Хачанова по четвертьфиналу станет победитель Пары Райлли Опелка — Ботик ван де Зандсхулп. Напомним, в предыдущем круге россияне одержал победу над Максом Пёрселлой.

Турнир в Мельбурне проходит с 1 по 7 февраля. Общий призовой фондом турнира составляет $ 382 575.