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Хачанов обыграл Андерсона и вышел в четвертьфинал турнира в Мельбурне

Хачанов обыграл Андерсона и вышел в четвертьфинал турнира в Мельбурне
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Мельбурне. На стадии 1/8 финала он обыграл представителя ЮАР Кевина Андресона со счётом 6:3, 7:6.

Соперники провели на корте 1 час 33 минуты. За это время россиянин совершил 2 эйса, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов. Кевин Андерсон в свою очередь сделал 7 эйсов, совершил 3 двойные ошибки, а также не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Соперником Карена Хачанова по четвертьфиналу станет победитель Пары Райлли Опелка — Ботик ван де Зандсхулп. Напомним, в предыдущем круге россияне одержал победу над Максом Пёрселлой.

Турнир в Мельбурне проходит с 1 по 7 февраля. Общий призовой фондом турнира составляет $ 382 575.

Мельбурн-1 (м). 3-й круг
05 февраля 2021, пятница. 02:45 МСК
Кевин Андерсон
82
ЮАР
Кевин Андерсон
К. Андерсон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 5  
6 		7 7  
         
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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