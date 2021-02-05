«Может, лучше Италию?» Российским теннисистам предложили из мячей сделать контур России
Организаторы командного турнира ATP Cup представили забавный ролик с участием российской команды. Даниилу Медведеву, Андрею Рублёву, Евгению Донскому и Аслану Карацеву предложили из теннисных мячей сделать контур России.
С задачей они в итоге справились, хоть и испытали небольшие проблемы. А Рублёв и вовсе решил облегчить задачу. Выкладывая мячи, он спросил: «Может, лучше Италию?»
Видео можно посмотреть в «инстаграме» ATP Tour.
Сборная России вышла в полуфинал ATP Cup. На групповом этапе россияне обыграли команды Японии и Аргентины. Теперь в полуфинале российская сборная встретится с Германией, которая выбила из турнира Сербию, чемпиона 2020 года. В другом полуфинале сыграют команды Италии и Испании.
Германия обыграла Сербию и встретится в полуфинале ATP Cup с Россией
Только в сборной России на ATP Cup два игрока из топ-10. Медведев и Рублёв рвутся в бой
Российские теннисисты последний раз в 2021 году проводят командный турнир под национальным флагом.
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