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«Может, лучше Италию?» Российским теннисистам предложили из мячей сделать контур России

«Может, лучше Италию?» Российским теннисистам предложили из мячей сделать контур России
Теннис / ATP 0

Организаторы командного турнира ATP Cup представили забавный ролик с участием российской команды. Даниилу Медведеву, Андрею Рублёву, Евгению Донскому и Аслану Карацеву предложили из теннисных мячей сделать контур России.

С задачей они в итоге справились, хоть и испытали небольшие проблемы. А Рублёв и вовсе решил облегчить задачу. Выкладывая мячи, он спросил: «Может, лучше Италию?»

Видео можно посмотреть в «инстаграме» ATP Tour.

Сборная России вышла в полуфинал ATP Cup. На групповом этапе россияне обыграли команды Японии и Аргентины. Теперь в полуфинале российская сборная встретится с Германией, которая выбила из турнира Сербию, чемпиона 2020 года. В другом полуфинале сыграют команды Италии и Испании.

Германия обыграла Сербию и встретится в полуфинале ATP Cup с Россией
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