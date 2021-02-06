Италия вышла в финал ATP Cup, где сыграет с Россией

В полуфинальном матче ATP Cup сборная Италии победила Испанию (2-0) и стала вторым финалистом турнира. За итоговую победу итальянцы поспорят со сборной России.
В первом матче противостояния Фабио Фоньини обыграл Пабло Карреньо-Бусту – 6:2, 1:6, 6:4. Затем Маттео Берреттини победил Роберто Баутисту-Агута – 6:3, 7:5.
Впереди у команд ещё парная встреча – Симоне Болелли и Андреа Вавассори сыграют с Пабло Карреньо-Бустой и Марселем Гранольерсем. Однако этот матч уже никак не повлияет на общий исход противостояния.
Ранее Даниил Медведев в полуфинальном матче ATP Cup обыграл представителя Германии Александра Зверева и вывел сборную России в финал турнира. Другой российский теннисист, Андрей Рублёв, победил немца Яна-Леннарда Штруффа. Матч, продлившийся 1 час 34 минуты, завершился победой теннисиста из России – 3:6, 6:1, 6:2.
- 6 февраля 2021
-
08:35
-
07:21
-
06:58
-
03:50
-
03:28
-
03:04
- 5 февраля 2021
-
22:29
-
20:54
-
19:56
-
18:29
-
18:16
-
16:37
-
15:20
-
14:46
-
14:36
-
14:23
-
12:34
-
12:25
-
12:25
-
12:19
-
12:12
-
12:04
-
11:42
-
11:22
-
10:33
-
10:27
-
10:24
-
10:02
-
09:44
-
09:35
-
09:28
-
09:09
-
08:49
-
08:41
-
08:30