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Италия вышла в финал ATP Cup, где сыграет с Россией

В полуфинальном матче ATP Cup сборная Италии победила Испанию (2-0) и стала вторым финалистом турнира. За итоговую победу итальянцы поспорят со сборной России.

В первом матче противостояния Фабио Фоньини обыграл Пабло Карреньо-Бусту – 6:2, 1:6, 6:4. Затем Маттео Берреттини победил Роберто Баутисту-Агута – 6:3, 7:5.

Впереди у команд ещё парная встреча – Симоне Болелли и Андреа Вавассори сыграют с Пабло Карреньо-Бустой и Марселем Гранольерсем. Однако этот матч уже никак не повлияет на общий исход противостояния.

Ранее Даниил Медведев в полуфинальном матче ATP Cup обыграл представителя Германии Александра Зверева и вывел сборную России в финал турнира. Другой российский теннисист, Андрей Рублёв, победил немца Яна-Леннарда Штруффа. Матч, продлившийся 1 час 34 минуты, завершился победой теннисиста из России – 3:6, 6:1, 6:2.