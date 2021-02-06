Тарпищев: Россия будет фаворитом в финале ATP Cup

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход сборной в финал ATP Cup. Россияне обыграли немцев со счётом 2-1. Даниил Медведев обыграл Александра Зверева со счётом 3:6, 6:3, 7:5, а Андрей Рублёв одержал победу в трёх сетах в матче со Штруффом (3:6, 6:1, 6:2). Евгений Донской и Александр Карацев потерпели поражение в парном матче, уступив Кевину Кравицу и Яну-Ленарду Штруффу. Матч закончился со счётом 3:6, 6:7 (2:7). В финале турнира россияне сыграют с итальянцами.

«Нормальные матчи. Хоть Медведев больше играл на контратаках, было много двойных. В принципе, такой матч нужен, главное — победа. Это придало психологической уверенности, через такие матчи надо пройти в предверии Australian Open. Медведев выдержал в последнем гейме, где было пять брейк-пойнтов у Зверева. Вот такие геймы дорогого стоят. Во второй партии, когда Зверев 3:2 повёл — очень важный гейм был. Если бы Даниил проиграл его, вряд ли бы выиграл. Хорошо, что все так сложилось.

Думаю, наши должны выигрывать в финале. Во всяком случае, они являются фаворитами. Фоньини — очень умный игрок, любит играть от соперника. Он хорошо владеет мячом. Но Фоньини уже не тот, который был четыре года назад. Рублёв должен выжимать его. А Медведев сильнее Берреттини в технико-тактическом плане. Посмотрим, насколько он сможет это использовать. Я считаю, что у Медведева есть свой класс, ниже которого он не падает», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.