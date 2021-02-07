Рублёв рассказал, как команда подшутила над Медведевым на ATP Cup, но это не попало в эфир

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как команда подшутила над Даниилом Медведевым после его победы в заключительном матче на ATP Cup. Медведев отпраздновал победу в стиле бывшего немецкого футболиста Марио Гомеса.

«Фишка была в другом. Даня засмеялся, потому что мы отпраздновали так, как он празднует. Он выигрывает матчбол, и у нас просто серьёзные лица. Никто не говорит ни слова, не хлопает, не шевелится. Не знаю, почему этого не показали. Мы решили отпраздновать в его стиле. Дане понравилось, поэтому он засмеялся», — сказал Рублёв в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в финальном матче командного турнира Медведев со счётом 6:4, 6:2 обыграл итальянца Маттео Берреттини и принёс сборной России победу.