Даниил Медведев отпраздновал победу в ATP Cup жестом Марио Гомеса. Видео

Россиянин Даниил Медведев отпраздновал победу в ATP Cup в стиле бывшего немецкого футболиста Марио Гомеса. В финальном матче командного турнира Медведев со счётом 6:4, 6:2 обыграл итальянца Маттео Берреттини и принёс сборной России победу.

Посмотреть видео можно на странице ATP Cup в «Твиттере». Права на видео принадлежат ATP Media.

«Это был командный турнир, поэтому это было не совсем празднование. Марио Гомес иногда делал так, когда играл за «Баварию». В то время он был моим любимым игроком. На самом деле, иногда он не праздновал свои голы… Но это празднование мне очень нравилось, поэтому я попытался его повторить. Не думаю, что хорошо справился, но это было забавно», — приводит слова Медведева пресс-служба соревнований.

Марио Гомес — трёхкратный чемпион Германии, победитель Лиги чемпионов, двукратный обладатель Кубка Германии, чемпион Турции. Он завершил карьеру летом 2020 года.