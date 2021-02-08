Кербер стала первой сеяной, проигравшей на АО-2021
Экс первая ракетка мира Анжелика Кербер в первом круге Australian Open проиграла американке Бернарде Пере – 0:6, 4:6. Немка стала первой сеяной, проигравшей на турнире.
Для Кербер это второе подряд поражение в первом круге турнира «Большого шлема» – на этой же стадии она уступила на «Ролан Гаррос». Последний раз она не выходила во второй круг на двух турнирах «Большого шлема» подряд в 2011 году.
Перед Australian Open немка прошла строгий карантин, не тренировавшись на корте две недели.
Ранее первый круг турнира преодолели сёстры Уильямс. Серена победила Лауру Зигемунд, а Винус – Кирстен Флипкенс. Также во второй круг вышли Наоми Осака, победившая Анастасию Павлюченкову, Камила Джорджи и Ига Свёнтек.
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