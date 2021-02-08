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Кудерметова победила украинку Костюк в первом круге Australian Open

Кудерметова победила украинку Костюк в первом круге Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова в первом круге турнира Australian Open обыграла представительницу Украины Марту Костюк со счётом 6:2, 7:6.

Матч продолжался 1 час 21 минуту. Кудерметова сделала три эйса, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре из 10 брейк-пойнтов. Костюк сделала пять эйсов, четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

Следующей соперницей Кудерметовой станет победительница матча, в котором встретятся россиянки Варвара Грачёва и Анна Блинкова.

Ранее на турнире российская теннисистка Дарья Касаткина победила представительницу Великобритании Кэйти Бултер со счётом 6:1, 6:4. Другая россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла в стартовом матче чемпионата Австралии японской теннисистке Наоми Осаке. Матч завершился победой японки со счётом 6:1, 6:2.

Australian Open (ж). 1-й круг
08 февраля 2021, понедельник. 07:35 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
2 		6 5  
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
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