Кудерметова победила украинку Костюк в первом круге Australian Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в первом круге турнира Australian Open обыграла представительницу Украины Марту Костюк со счётом 6:2, 7:6.

Матч продолжался 1 час 21 минуту. Кудерметова сделала три эйса, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре из 10 брейк-пойнтов. Костюк сделала пять эйсов, четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

Следующей соперницей Кудерметовой станет победительница матча, в котором встретятся россиянки Варвара Грачёва и Анна Блинкова.

Ранее на турнире российская теннисистка Дарья Касаткина победила представительницу Великобритании Кэйти Бултер со счётом 6:1, 6:4. Другая россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла в стартовом матче чемпионата Австралии японской теннисистке Наоми Осаке. Матч завершился победой японки со счётом 6:1, 6:2.