Потапова разгромила Риске и вышла во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира она обыграла американку Элисон Риске. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:1.

Матч продлился 53 минуты. 101-я ракетка мира Потапова выполнила четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. Её соперница, занимающая 26-е место в рейтинге WTA, дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух.

Соперницей Потаповой во втором круге Открытого чемпионата Австралии станет Тимя Бабош из Венгрии.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.