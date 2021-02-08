Потапова разгромила Риске и вышла во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира она обыграла американку Элисон Риске. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:1.
Матч продлился 53 минуты. 101-я ракетка мира Потапова выполнила четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. Её соперница, занимающая 26-е место в рейтинге WTA, дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух.
Соперницей Потаповой во втором круге Открытого чемпионата Австралии станет Тимя Бабош из Венгрии.
Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.
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