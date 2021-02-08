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Потапова разгромила Риске и вышла во второй круг Australian Open

Потапова разгромила Риске и вышла во второй круг Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
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Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира она обыграла американку Элисон Риске. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:1.

Матч продлился 53 минуты. 101-я ракетка мира Потапова выполнила четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. Её соперница, занимающая 26-е место в рейтинге WTA, дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух.

Соперницей Потаповой во втором круге Открытого чемпионата Австралии станет Тимя Бабош из Венгрии.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.

Australian Open (ж). 1-й круг
08 февраля 2021, понедельник. 08:50 МСК
Элисон Риске
США
Элисон Риске
Э. Риске
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1  
6 		6  
         
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
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