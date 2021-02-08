«В следующий раз размажь его». Нурмагомедов отреагировал на борцовское видео Джоковича

Первая ракетка мира серб Новак Джокович выложил в «сториз» своего «инстаграма» видео, в котором показано, как он в шутку пытается провести борцовский приём. Теннисист обратился к чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, попросив россиянина оценить его мастерство.

«Просто слишком силён для Джейсона. Что думаешь, Хабиб?» — подписал он видео.

«В следующий раз размажь его», — ответил Нурмагомедов в своём «инстаграме».

33-летний Джокович — победитель 17 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, обладатель карьерного «Большого шлема» в одиночном разряде. Победитель 82 турниров АТР (из них 81 в одиночном разряде).

На счету 32-летнего Нурмагомедова 29 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 29 побед.

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