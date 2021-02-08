Тим отреагировал на выход во второй круг Australian Open

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал выход во второй круг Australian Open. В матче первого круга Тим обыграл Михаила Кукушкина из Казахстана. Встреча закончилась со счётом 7:6, 6:2, 6:3.
«Сыграть с ним было интересно, ведь мы встретились впервые. Не так много ребят, с которыми я ещё не встречался на турнирах. Он — очень опытный игрок, первый сет был крайне тяжёлым. Но в целом я очень счастлив вернуться на корт и добиться успеха в первом круге», — цитирует Тима Tennis Head.
Соперником Тима по второму кругу станет победитель матча Доминик Кёпфер (Германия) — Уго Дельен (Боливия).
Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.
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