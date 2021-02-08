Халеп разгромила Кабреру и вышла во второй круг Australian Open

Румынская теннисистка Симона Халеп пробилась во второй круг Australian Open. Она на старте турнира победила австралийку Лизетт Кабреру. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:1.

Продолжительность матча составила всего 59 минут. Вторая ракетка мира Халеп выполнила 1 эйс, избежала двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. Её соперница, занимающая 140-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, избежала двойных ошибок и сделала 1 брейк.

В матче второго круга турнира Халеп сыграет с Айлой Томлянович из Австралии. Она в первом круге разгромила японку Мисаки Дои со счётом 6:2, 6:1.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.