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Халеп разгромила Кабреру и вышла во второй круг Australian Open

Халеп разгромила Кабреру и вышла во второй круг Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
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Румынская теннисистка Симона Халеп пробилась во второй круг Australian Open. Она на старте турнира победила австралийку Лизетт Кабреру. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:1.

Продолжительность матча составила всего 59 минут. Вторая ракетка мира Халеп выполнила 1 эйс, избежала двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. Её соперница, занимающая 140-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, избежала двойных ошибок и сделала 1 брейк.

В матче второго круга турнира Халеп сыграет с Айлой Томлянович из Австралии. Она в первом круге разгромила японку Мисаки Дои со счётом 6:2, 6:1.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.

Australian Open (ж). 1-й круг
08 февраля 2021, понедельник. 11:15 МСК
Лизетт Кабрера
140
Австралия
Лизетт Кабрера
Л. Кабрера
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1  
6 		6  
         
Симона Халеп
2
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
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