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Кузнецова победила Стрыцову в первом круге Australian Open

Кузнецова победила Стрыцову в первом круге Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

Российская теннисистка Светлана Кузнецова в первом круге турнира Australian Open обыграла представительницу Чехии Барбору Стрыцову со счётом 6:2, 6:2.

За матч Кузнецова не сделала ни одного эйса, совершила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Стрыцова также не сделала ни одного эйса, совершила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из шести.

Во втором круге Кузнецова встретится с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, победившей американку Лорен Дэвис.

Ранее на турнире россиянка Людмила Самсонова в первом круге обыграла испанку Паулу Бадосу, Дарья Касаткина оказалась сильнее британки Кэйти Бултер, а Анастасия Павлюченкова не смогла преодолеть барьер первого круга, проиграв японке Наоми Осаке.

Australian Open (ж). 1-й круг
09 февраля 2021, вторник. 05:10 МСК
Светлана Кузнецова
37
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Барбора Стрыцова
38
Чехия
Барбора Стрыцова
Б. Стрыцова
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