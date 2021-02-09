Кузнецова победила Стрыцову в первом круге Australian Open

Российская теннисистка Светлана Кузнецова в первом круге турнира Australian Open обыграла представительницу Чехии Барбору Стрыцову со счётом 6:2, 6:2.
За матч Кузнецова не сделала ни одного эйса, совершила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Стрыцова также не сделала ни одного эйса, совершила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из шести.
Во втором круге Кузнецова встретится с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, победившей американку Лорен Дэвис.
Ранее на турнире россиянка Людмила Самсонова в первом круге обыграла испанку Паулу Бадосу, Дарья Касаткина оказалась сильнее британки Кэйти Бултер, а Анастасия Павлюченкова не смогла преодолеть барьер первого круга, проиграв японке Наоми Осаке.
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