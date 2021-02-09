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Азаренко проиграла на старте Australian Open, Кенин и Свитолина вышли во второй круг

Азаренко проиграла на старте Australian Open, Кенин и Свитолина вышли во второй круг
Теннис / Australian Open 2021 0

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 12-м номером. не смогла выйти во второй круг, проиграв американке Джессике Пегуле со счётом 5:7, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут.

Бывшая первая ракетка мира дважды подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и взяла 2 гейма на подаче соперницы. На счету Пегулы 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в третий круг Пегула поспорит с победительницей матча Дестани Айава (Австралия, WC) — Саманта Стосур (Австралия, WC).

Действующая чемпионка американка Софья Кенин (4) в первом круге победила австралийку Мэддисон Инглис (WC) — 7:5, 6:4.

Украинка Элина Свитолина (5) обыграла чешку Мари Боузкову со счётом 6:3, 7:6 (7:5).

Australian Open (ж). 1-й круг
09 февраля 2021, вторник. 04:45 МСК
Виктория Азаренко
13
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4  
7 		6  
         
Джессика Пегула
61
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Australian Open (ж). 1-й круг
09 февраля 2021, вторник. 03:15 МСК
Софья Кенин
4
США
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		4  
         
Мэддисон Инглис
133
Австралия
Мэддисон Инглис
М. Инглис
Australian Open (ж). 1-й круг
09 февраля 2021, вторник. 05:00 МСК
Мари Боузкова
50
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 5  
6 		7 7  
         
Элина Свитолина
5
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
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