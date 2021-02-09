Азаренко проиграла на старте Australian Open, Кенин и Свитолина вышли во второй круг
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 12-м номером. не смогла выйти во второй круг, проиграв американке Джессике Пегуле со счётом 5:7, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут.
Бывшая первая ракетка мира дважды подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и взяла 2 гейма на подаче соперницы. На счету Пегулы 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 брейка.
За выход в третий круг Пегула поспорит с победительницей матча Дестани Айава (Австралия, WC) — Саманта Стосур (Австралия, WC).
Действующая чемпионка американка Софья Кенин (4) в первом круге победила австралийку Мэддисон Инглис (WC) — 7:5, 6:4.
Украинка Элина Свитолина (5) обыграла чешку Мари Боузкову со счётом 6:3, 7:6 (7:5).
Australian Open (ж). 1-й круг
09 февраля 2021, вторник. 04:45 МСК
13
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|4
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|6
61
Джессика Пегула
Д. Пегула
Australian Open (ж). 1-й круг
09 февраля 2021, вторник. 03:15 МСК
4
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|4
133
Мэддисон Инглис
М. Инглис
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