Карен Хачанов за 3 часа 6 минут выиграл стартовый матч на Australian Open-2021

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 19-м номером, пробился во второй круг, обыграв хозяина кортов Александара Вукича, получившего уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4. Продолжительность матча стартового раунда составила 3 часа 6 минут.

Карен 10 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 15 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Хачанов поспорит с победителем поединка Ричардас Беранкис (Литва) — Сумит Нагал (Индия, WC). Australian Open завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является серб Новак Джокович.