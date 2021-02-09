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Карен Хачанов за 3 часа 6 минут выиграл стартовый матч на Australian Open-2021

Карен Хачанов за 3 часа 6 минут выиграл стартовый матч на Australian Open-2021
Теннис / Australian Open 2021 0

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 19-м номером, пробился во второй круг, обыграв хозяина кортов Александара Вукича, получившего уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4. Продолжительность матча стартового раунда составила 3 часа 6 минут.

Карен 10 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 15 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Хачанов поспорит с победителем поединка Ричардас Беранкис (Литва) — Сумит Нагал (Индия, WC). Australian Open завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является серб Новак Джокович.

Australian Open (м). 1-й круг
09 февраля 2021, вторник. 05:35 МСК
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 4 7 7 6  
3 		7 7 6 2 4  
             
Александар Вукич
196
Австралия
Александар Вукич
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