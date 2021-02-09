Карен Хачанов за 3 часа 6 минут выиграл стартовый матч на Australian Open-2021
Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 19-м номером, пробился во второй круг, обыграв хозяина кортов Александара Вукича, получившего уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4. Продолжительность матча стартового раунда составила 3 часа 6 минут.
Карен 10 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 15 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка.
За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Хачанов поспорит с победителем поединка Ричардас Беранкис (Литва) — Сумит Нагал (Индия, WC). Australian Open завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является серб Новак Джокович.
Australian Open (м). 1-й круг
09 февраля 2021, вторник. 05:35 МСК
20
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
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|6 4
|7 7
|6
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|7 7
|6 2
|4
196
Александар Вукич
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