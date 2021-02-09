15 побед подряд Даниила Медведева! Россиянин громит соперников и на Australian Open

У Андрея Рублёва тоже уже серия из 6 победных матчей. Наши ребята шагнули во второй круг турнира «Большого шлема».

Россияне Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов практически одновременно преодолели барьер первого круга на Australian Open – 2021. Причём Медведев и Рублёв продолжили свои победные серии. У Даниила теперь 15 успешных матчей подряд, а у Андрея – шесть.

Со зрителями и рекордным призовым фондом. 10 причин следить за Australian Open – 2021 Обгонит ли Надаль Федерера, сравняется ли Серена с Маргарет Корт и будет ли русский четвертьфинал?

Жребий Открытого чемпионата Австралии распорядился так, что три россиянина из топ-20 оказались в одной половине сетки – Даниил Медведев (4-я ракетка мира), Андрей Рублёв (8) и Карен Хачанов (20). А это значит, что все матчи на турнире они будут проводить в один день до конца выступлений, если только не вмешается погода. Причём в стартовый для себя день наши ребята играли практически одновременно, так что поклонникам российского тенниса было непросто следить за всеми.

15 лет без побед. Когда чемпион турнира «Большого шлема» снова заговорит по-русски? Сразу 6 игроков в топ-20 мужского рейтинга представляет нашу страну или имеют российские корни. Чего ожидать от сезона-2021?

Раньше всех вопрос с выходом во второй круг решил Андрей Рублёв. В соперники ему достался немец Янник Ханфман, занимающий 102-е место в рейтинге ATP. До этого теннисисты никогда не встречались в профессиональном туре. Но у россиянина не возникло никаких проблем. При этом надо отметить, что погода в Мельбурне слегка изменилась. Когда Рублёв и Медведев играли пару дней назад на ATP Cup, было прохладно и сыро, организаторам приходилось закрывать крышу. Теперь же тучи рассеялись и солнце стало палить нещадно. Одним словом, настала почти привычная австралийская жара, которая обычно сопровождает Australian Open, когда он проходит в январе. Рублёв справился с Ханфманом за три сета – 6:3, 6:3, 6:4, потратив на это 1 час 43 минуты.

Так Андрей продолжил свою серию побед, начатую ещё в прошлом сезоне. На Итоговом чемпионате ATP он обыграл в последнем туре группового этапа Доминика Тима, на ATP Cup одолел Гидо Пелью, Йосихито Нисиоку, Ян-Леннарда Штруффа и Фабио Фоньини. И вот теперь на Australian Open россиянин обыграл Ханфмана. Теперь страйк Рублёва состоит из 6 успешных матчей. Теперь во втором круге Андрею будет противостоять бразилец Тьяго Монтейро.

После жеребьёвки, увидев сетку, многие специалисты отметили, что Даниилу Медведеву явно не повезло с первым соперником. Несмотря на то, что канадец Вашек Поспишил стоит на 63-м месте в рейтинге ATP, это не самый простой для россиянина противник. Они встречались трижды, и матчи проходили для Даниила довольно нервно. В Роттердаме-2020 Медведев проиграл канадцу в первом же круге. А на «Мастерсе» в Шанхае-2019 хоть и справился с ним в двух сетах, но потратил на это уйму нервной энергии. В какой-то момент даже, разозлившись на свои ошибки, россиянин разбил ракетку.

Топ-5 разбитых ракеток Медведева. Даниил расправляется с ними не хуже Марата Сафина. Видео Марат Сафин за карьеру разбил более 1000 ракеток. Догонит ли его Даниил Медведев?

Матч с Поспишилом в Мельбурне Даниил провёл довольно собранно и спокойно. Единственное, что вызвало опасение у поклонников россиянина, то, что он вызвал врача на корт в третьем сете, жалуюсь на какие-то проблемы с левой ступнёй. Но это не помешало Медведеву уверенно победить в трёх сетах за 1 час 49 минут – 6:2, 6:2, 6:4.

Медведев, как и Рублёв, продлил свою серию побед, начатую ещё в прошлом сезоне. Но у него она составляет уже 15 матчей! Начал её Даниил на «Мастерсе» в Париже, затем продолжил на Итоговом чемпионате ATP – 2020 в Лондоне, на ATP Cup – 2021. И вот сейчас на Открытом чемпионате Австралии не стал останавливаться. Во втором круге Медведев сыграет с победителем пары Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Аттила Балаж (Венгрия). Оба теннисиста находятся в конце первой сотни рейтинга ATP. Для поклонников Даниила Медведева отметим, что следующий матч он проведёт в свой День рождения. Ему исполнится 25 лет.

«Красная машина!» На Медведева и Рублёва обрушился шквал восторгов и похвалы А Даниил представил новый вариант празднования победы. Привет от россиянина Марио Гомесу!

Гораздо тяжелее путёвка во второй круг досталась Карену Хачанову. В матче с австралийцем Александаром Вукичем россиянин проиграл второй сет, а в третьем уступал с двумя брейками – 2:5. Но в итоге Карен совершил камбэк, спас эту партию, а в третьем уверенно довёл поединок до победы – 6:3, 6:7, 7:6, 6:4 за 3 часа 9 минут борьбы.

Australian Open – 2021 проходит в Мельбурн Парке с 8 по 21 февраля.