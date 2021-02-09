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Серия побед Даниила Медведева достигла 15 матчей

Серия побед Даниила Медведева достигла 15 матчей
Теннис / Australian Open 2021 0

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл 15-й матч подряд. Четвёртая ракетка мира в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии обыграл канадца Вашека Поспишила со счётом 6:2, 6:2, 6:4.

В последний раз Медведев проигрывал ещё на турнире в Вене (Австрия) в октябре 2020 года.

Что касается победной серии Медведева, то она является самой продолжительной в его карьере. В эту серию вошли 10 побед в матчах с соперниками из топ-10 рейтинга.

Перед стартом Открытого чемпионата Австралии Медведев в составе сборной России выиграл командный турнир ATP Cup.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Медведев поспорит с победителем поединка Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Аттила Балаж (Венгрия). Australian Open завершится 21 февраля.

Медведев отреагировал на выход во второй круг Australian Open
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