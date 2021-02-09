Медведев отреагировал на выход во второй круг Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход во второй круг Australian Open. В матче первого круга Медведев обыграл канадца Вашека Поспишила со счётом 6:2, 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 50 минут. Перед Открытым чемпионатом Австралии Медведев в составе сборной России выиграл командный турнир ATP Cup.

«Да, если честно, помогло, что мы не проиграли ни одного матча на ATP Cup. Но, с другой стороны, мы завершили выступление на турнире лишь в воскресенье. Было много сложных матчей с игроками из топ-10 рейтинга. Поэтому я сам не знал, в каком физическом состоянии нахожусь.

Рад, что смог завершить матч быстро. Отлично себя чувствую, посмотрим, как теперь будет дальше», — цитирует Медведева пресс-служба Australian Open.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Медведев поспорит с победителем поединка Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Аттила Балаж (Венгрия). Australian Open завершится 21 февраля.