Определился следующий соперник Медведева на Australian Open
Испанский теннисист Роберто Карбальес-Баэна станет следующим соперником россиянина Даниила Медведева на Australian Open. Карбальес-Баэна вышел во второй круг турнира «Большого шлема», обыграв в четырёх сетах венгра Атиллу Балажа. Встреча, длившаяся 2 часа 38 минут, завершилась со счётом 7:5, 3:6, 6:2, 6:3.
Ранее Медведев в матче первого круга обыграл канадца Вашека Поспишила со счётом 6:2, 6:2, 6:4. Эта победа стала для российского теннисиста 15-й подряд. Победная серия является самой продолжительной в карьере Медведева. В эту серию вошли 10 побед в матчах с соперниками из топ-10 рейтинга.
Перед стартом Открытого чемпионата Австралии Медведев в составе сборной России выиграл командный турнир ATP Cup, также проходивший в Австралии.
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