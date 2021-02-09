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Кузнецова: сказала Пэру, что на карантине занималась 2 раза в день. Он махнул рукой и ушёл

Кузнецова: сказала Пэру, что на карантине занималась 2 раза в день. Он махнул рукой и ушёл
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала, как она тренировалась во время строгого карантина перед Открытым чемпионатом Австралии.

«Я вчера разговаривала с Бенуа Пэром, и он мне сказал, что попытался тренироваться, но у него не получалось. Он говорит, что у него был велосипед в номере, и он два раза начинал крутить педали, но у него не вышло. Посмотрел и говорит: «А у тебя получалось?». Я говорю: «Да, не каждый день, но большинство дней проводила по две тренировки». Он на меня посмотрел, махнул рукой и ушёл. Я не могу сказать, что это идеальная подготовка к Australian Open — конечно же, нет. У меня были проблемы и до поездки в Австралию, но я приехала с тем, что есть. Конечно, это неидеально, но я профессионал своего дела, поэтому просто постараюсь получше подготовиться к матчу», — приводит слова Кузнецовой Eurosport.ru.

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