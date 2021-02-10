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Карацев разгромил Герасимова и вышел в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии

Карацев разгромил Герасимова и вышел в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии
Теннис / Australian Open 2021 0

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии. В рамках второго круга он обыграл представителя Беларуси Егора Герасимова со счётом 6:0, 6:1, 6:0.

Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. За это время россиянин совершил 8 эйсов, допустил 2 двойные ошибки, а также реализовал 8 из 15 брейк-пойнтов. На счету Карцева 3 подачи навылет и 5 двойных ошибок.

В следующем круге Карацев сыграет с победителем пары Александр Мюллер (Франция) – Диего Шварцман (Аргентина).

Открытый чемпионат Австралии проходит с 8 по 22 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 61 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл представителя Австрии Доминика Тима.

Australian Open (м). 2-й круг
10 февраля 2021, среда. 03:10 МСК
Егор Герасимов
79
Беларусь
Егор Герасимов
Е. Герасимов
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
0 		1 0    
6 		6 6    
             
Аслан Карацев
114
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
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