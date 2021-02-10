Карацев разгромил Герасимова и вышел в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии. В рамках второго круга он обыграл представителя Беларуси Егора Герасимова со счётом 6:0, 6:1, 6:0.

Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. За это время россиянин совершил 8 эйсов, допустил 2 двойные ошибки, а также реализовал 8 из 15 брейк-пойнтов. На счету Карцева 3 подачи навылет и 5 двойных ошибок.

В следующем круге Карацев сыграет с победителем пары Александр Мюллер (Франция) – Диего Шварцман (Аргентина).

Открытый чемпионат Австралии проходит с 8 по 22 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 61 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл представителя Австрии Доминика Тима.