Тим разгромил Кёпфера и вышел в третий круг Australian Open

Австрийский теннисист Доминик Тим пробился в третий круг Открытого чемпионата Австралии. В матче второго круга третья ракетка мира разгромил немца Доминика Кёпфера. Матч закончился со счётом 6:4, 6:0, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. Тим выполнил семь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12. Его соперник, занимающий 70-е место в рейтинге ATP, один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

В третьем круге Тим встретится с победителем матча Ник Кирьос (Австралия) — Уго Умбер (Франция).

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.