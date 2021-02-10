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Тим разгромил Кёпфера и вышел в третий круг Australian Open

Тим разгромил Кёпфера и вышел в третий круг Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
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Австрийский теннисист Доминик Тим пробился в третий круг Открытого чемпионата Австралии. В матче второго круга третья ракетка мира разгромил немца Доминика Кёпфера. Матч закончился со счётом 6:4, 6:0, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. Тим выполнил семь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12. Его соперник, занимающий 70-е место в рейтинге ATP, один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

В третьем круге Тим встретится с победителем матча Ник Кирьос (Австралия) — Уго Умбер (Франция).

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.

Australian Open (м). 2-й круг
10 февраля 2021, среда. 07:25 МСК
Доминик Тим
3
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
4 		0 2    
             
Доминик Кёпфер
70
Германия
Доминик Кёпфер
Д. Кёпфер
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