Осака за час обыграла Гарсию и вышла в третий круг Australian Open

Японская теннисистка Наоми Осака не испытала особых проблем в матче второго круга Australian Open с француженкой Каролин Гарсией. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 1 минуту. Третья ракетка мира Осака выполнила 10 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. Её соперница, занимающая 43-е место в рейтинге WTA, 6 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

В первом матче на турнире Осака разгромила россиянку Анастасию Павлюченкову. Тот матч закончился со счётом 6:1, 6:2.

В третьем круге Australian Open Осака сыграет с Онс Жабер из Туниса. Африканка во втором круге обыграла Анну Шмидлову из Словакии со счётом 6:3, 6:2.