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Осака за час обыграла Гарсию и вышла в третий круг Australian Open

Осака за час обыграла Гарсию и вышла в третий круг Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

Японская теннисистка Наоми Осака не испытала особых проблем в матче второго круга Australian Open с француженкой Каролин Гарсией. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 1 минуту. Третья ракетка мира Осака выполнила 10 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. Её соперница, занимающая 43-е место в рейтинге WTA, 6 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

В первом матче на турнире Осака разгромила россиянку Анастасию Павлюченкову. Тот матч закончился со счётом 6:1, 6:2.

В третьем круге Australian Open Осака сыграет с Онс Жабер из Туниса. Африканка во втором круге обыграла Анну Шмидлову из Словакии со счётом 6:3, 6:2.

Australian Open (ж). 2-й круг
10 февраля 2021, среда. 11:20 МСК
Каролин Гарсия
43
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3  
6 		6  
         
Наоми Осака
3
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
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