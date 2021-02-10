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Винус Уильямс отреагировала на травму и поражение на Australian Open

Винус Уильямс отреагировала на травму и поражение на Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

Американская теннисистка Винус Уильямс опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка поделилась эмоциями от поражения в матче второго круга Australian Open с итальянкой Сарой Эррани. Встреча закончилась со счётом 6:1, 6:0. В конце первого сета Уильямс повредила лодыжку и заплакала. Тем не менее она доиграла матч до конца.

«В спорте или жизни нельзя быть всегда готовым к триумфам и катастрофам. Это невозможно контролировать. Но контролировать можно то, как реагируешь на взлёты и падения. Вне зависимости от итога я всегда держу свою голову поднятой вверх. И я оставляю переживания на корте. Я никогда не смотрю назад и не жалею», — написала Уильямс в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» американки.

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