Карацев отреагировал на выход в 1/8 финала Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал выход в четвёртый круг Australian Open. В матче третьего круга россиянин, пробившийся в основную сетку через квалификацию, обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:3, 6:3, 6:3.

«Испытываю невероятное чувство, я прошёл квалификацию и уже был очень счастлив. У меня было много проблем, поэтому я очень рад, что сейчас нахожусь на таком уровне.

Несколько лет назад у меня была серьёзная травма колена. Тот факт, что я здесь представлял Россию на Кубке ATP, вселил в меня уверенность», — цитирует Карацева AFP.

За выход в четвертьфинал стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Карацев поспорит с победителем матча Денис Шаповалов (Канада, 11) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 20).