Камельзон объяснил причину поражения Потаповой в матче с С. Уильямс

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился мнением о поражении россиянки Анастасии Потаповой в матче третьего круга Australian Open. Российская теннисистка уступила американке Серене Уильямс со счётом 6:7 (5:7), 2:6.
«Потаповой не хватило опыта. Когда такие молодые играют против Серены, даже не надо в теннис играть, они уже понимают, против кого они стоят. Это в теннисе имеет большое значение: кто на той стороне площадки.
Чтобы выходить играть против Серены, нужно много чего уметь. И ошибки Потаповой — это не ошибки. Это недостаточный уровень профессиональной игры. Она просто недостаточно хорошо подготовлена.
Чтобы обыграть Серену даже сегодня, нужно, как Карацев, взять два месяца на подготовку, иметь в запасе арсенал тактической и физической выучки. И ещё иметь соревновательный опыт. У Потаповой ещё такого опыта и мотивации нет. Ей ещё много над чем надо работать. Победа Серены вполне закономерна, не было никаких проблем», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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