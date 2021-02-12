Камельзон объяснил причину поражения Потаповой в матче с С. Уильямс

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился мнением о поражении россиянки Анастасии Потаповой в матче третьего круга Australian Open. Российская теннисистка уступила американке Серене Уильямс со счётом 6:7 (5:7), 2:6.

«Потаповой не хватило опыта. Когда такие молодые играют против Серены, даже не надо в теннис играть, они уже понимают, против кого они стоят. Это в теннисе имеет большое значение: кто на той стороне площадки.

Чтобы выходить играть против Серены, нужно много чего уметь. И ошибки Потаповой — это не ошибки. Это недостаточный уровень профессиональной игры. Она просто недостаточно хорошо подготовлена.

Чтобы обыграть Серену даже сегодня, нужно, как Карацев, взять два месяца на подготовку, иметь в запасе арсенал тактической и физической выучки. И ещё иметь соревновательный опыт. У Потаповой ещё такого опыта и мотивации нет. Ей ещё много над чем надо работать. Победа Серены вполне закономерна, не было никаких проблем», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.