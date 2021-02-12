Джоковичу потребовалась помощь врача в матче с Фритцем на Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович повредил бедро в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии с американцем Тейлором Фритцем. Повреждение первая ракетка мира получил в третьем сете. К тому моменту он выигрывал, взяв два первых сета.
Фото: FPA
Врач оказал помощь Новаку. Серб после этого сбавил в движении, чем сразу воспользовался Фритц.
Американец сумел сравнять счёт. Впрочем, пятый сет остался за действующим чемпионом, который одержал победу со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 3:6, 4:6, 6:2.
В 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии Джокович встретится с канадцем Милошем Раоничем. Ранее он обыграл венгра Мартона Фучовича со счётом 7:6, 5:7, 6:2, 6:2.
В 2020 году Джокович в финале обыграл Доминика Тима из Австрии.
Джокович в пятисетовом матче обыграл Фритца и вышел в 1/8 финала Australian Open
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