Джоковичу потребовалась помощь врача в матче с Фритцем на Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович повредил бедро в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии с американцем Тейлором Фритцем. Повреждение первая ракетка мира получил в третьем сете. К тому моменту он выигрывал, взяв два первых сета.

Фото: FPA

Врач оказал помощь Новаку. Серб после этого сбавил в движении, чем сразу воспользовался Фритц.

Американец сумел сравнять счёт. Впрочем, пятый сет остался за действующим чемпионом, который одержал победу со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 3:6, 4:6, 6:2.

В 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии Джокович встретится с канадцем Милошем Раоничем. Ранее он обыграл венгра Мартона Фучовича со счётом 7:6, 5:7, 6:2, 6:2.

В 2020 году Джокович в финале обыграл Доминика Тима из Австрии.