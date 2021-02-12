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Джокович в пятисетовом матче обыграл Фритца и вышел в 1/8 финала Australian Open

Джокович в пятисетовом матче обыграл Фритца и вышел в 1/8 финала Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. В матче третьего круга первая ракетка мира обыграл американца Тейлора Фритца. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 3:6, 4:6, 6:2.

Продолжительность матча составила 3 часа 34 минуты. Джокович выполнил 15 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. Фритц, занимающий 31-е место в рейтинге ATP, 24 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 12.

В 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии Джокович встретится с канадцем Милошем Раоничем. Ранее он обыграл венгра Мартона Фучовича со счётом 7:6, 5:7, 6:2, 6:2.

Джокович — действующий победитель Australian Open. В 2020 году он в финале обыграл Доминика Тима из Австрии.

Australian Open (м). 3-й круг
12 февраля 2021, пятница. 12:45 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 3 4 6
6 1 		4 6 6 2
             
Тейлор Фритц
31
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Буря перед затишьем. Любимец австралийцев упустил победу в пятисетовом триллере
Ник Кирьос не смог выиграть у Доминика Тима, ведя 2:0 по сетам. Ему не помогли ни подача с руки, ни удар между ног, ни споры с арбитром.
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