Джокович в пятисетовом матче обыграл Фритца и вышел в 1/8 финала Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. В матче третьего круга первая ракетка мира обыграл американца Тейлора Фритца. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 3:6, 4:6, 6:2.
Продолжительность матча составила 3 часа 34 минуты. Джокович выполнил 15 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. Фритц, занимающий 31-е место в рейтинге ATP, 24 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 12.
В 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии Джокович встретится с канадцем Милошем Раоничем. Ранее он обыграл венгра Мартона Фучовича со счётом 7:6, 5:7, 6:2, 6:2.
Джокович — действующий победитель Australian Open. В 2020 году он в финале обыграл Доминика Тима из Австрии.
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