Свитолина обыграла Путинцеву и вышла в 1/8 финала Australian Open

Завершился матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии, в которого украинская теннисиста Элина Свитолина встретилась с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой. Победу в матче одержала украинка со счётом 6:4, 6:0.
Матч продлился 1 час 23 минуты. За это время украинка совершила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. Путинцева в свою очередь не сделала ни одной подачи на вылет, допустила 3 двойные ошибки, а также реализовала 2 из 4 брейк-пойнта.
Таким образом, Свитолина вышла в 1/8 финала Australian Open.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 8 по 22 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 61 млн. Действующей победительницей турнира является американка Софья Кенин, которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла испанку Гарбинье Мугурусу.
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