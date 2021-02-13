Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Свитолина обыграла Путинцеву и вышла в 1/8 финала Australian Open

Свитолина обыграла Путинцеву и вышла в 1/8 финала Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Завершился матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии, в которого украинская теннисиста Элина Свитолина встретилась с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой. Победу в матче одержала украинка со счётом 6:4, 6:0.

Матч продлился 1 час 23 минуты. За это время украинка совершила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. Путинцева в свою очередь не сделала ни одной подачи на вылет, допустила 3 двойные ошибки, а также реализовала 2 из 4 брейк-пойнта.

Таким образом, Свитолина вышла в 1/8 финала Australian Open.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 8 по 22 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 61 млн. Действующей победительницей турнира является американка Софья Кенин, которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла испанку Гарбинье Мугурусу.

Australian Open (ж). 3-й круг
13 февраля 2021, суббота. 03:10 МСК
Юлия Путинцева
28
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0  
6 		6  
         
Элина Свитолина
5
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021