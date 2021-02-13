Свитолина обыграла Путинцеву и вышла в 1/8 финала Australian Open

Завершился матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии, в которого украинская теннисиста Элина Свитолина встретилась с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой. Победу в матче одержала украинка со счётом 6:4, 6:0.

Матч продлился 1 час 23 минуты. За это время украинка совершила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. Путинцева в свою очередь не сделала ни одной подачи на вылет, допустила 3 двойные ошибки, а также реализовала 2 из 4 брейк-пойнта.

Таким образом, Свитолина вышла в 1/8 финала Australian Open.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 8 по 22 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 61 млн. Действующей победительницей турнира является американка Софья Кенин, которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла испанку Гарбинье Мугурусу.