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Янчук: Медведев и Рублёв выросли до того, что мы от них ожидаем только побед

Янчук: Медведев и Рублёв выросли до того, что мы от них ожидаем только побед
Теннис / Australian Open 2021 0
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал выход россиян Даниила Медведева и Андрея Рублёва в 1/8 финала Australian Open.

«Ребята выросли до того, что мы от них ожидаем только побед. Здесь уже нет никаких сенсаций. Просто хорошая игра за счёт своего класса. Четвертую партию Медведев практически сдал, где-то потерял внимание, немного отвлекался, не справился с нервами. Но в конце концов, вернулся в строй, пришёл в себя и уверенно доиграл. Медведев вёл игру, давил соперника. То же самое и Рублёв: Андрей заметно прибавил за последний год и стал одним из претендентов на победы. Может, даже и на «Большой шлем».

У Даниила был запас, он не играл на пределе. Если бы он играл собранней, то было бы меньше, чем пять сетов. Физическая нагрузка большая, надо восстановиться за день. Думаю, что он справится, бегает Медведев хорошо», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Андрей Рублёв и Даниил Медведев – в шаге от русского четвертьфинала на Australian Open
Андрей Рублёв ворвался во вторую неделю Australian Open, не потеряв ни сета. Ему и Медведеву осталась одна победа до очного поединка.
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