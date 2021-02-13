Надаль обыграл в трёх сетах Норри и вышел в 1/8 финала Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль успешно преодолел третий круг Открытого чемпионата Австралии. Вторая ракетка мира обыграл британца Кэмерона Норри со счётом 7:5, 6:2, 7:5.
Продолжительность матча составила 2 часа 14 минут. Надаль выполнил семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12. Его соперник, занимающий 69-е место в рейтинге ATP, девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из одного.
В 1/8 финала турнира Надаль встретится с итальянцем Фабио Фоньини. Ранее он обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:4, 6:3, 6:4.
В Австралии перед Australian Open для теннисистов были введены жёсткие карантинные правила. Всех игроков посадили на карантин перед турниром, а некоторым и вовсе пришлось сесть на жёсткий карантин, им запрещалось покидать гостиничные номера.
- 13 февраля 2021
-
15:28
-
14:43
-
14:22
-
13:41
-
12:45
-
12:30
-
12:07
-
11:55
-
11:28
-
11:16
-
11:08
-
10:58
-
10:56
-
10:27
-
10:06
-
09:53
-
09:25
-
09:18
-
09:11
-
08:36
-
06:14
-
05:21
-
04:36
- 12 февраля 2021
-
23:56
-
23:15
-
21:58
-
21:36
-
20:48
-
20:35
-
19:38
-
19:34
-
19:14
-
18:32
-
17:43
-
17:09