Осака обыграла Мугурусу и вышла четвертьфинал Australian Open

Японская теннисистка Наоми Осака обыграла представительницу Испании Гарбинье Мугурусу в четвёртом круге турнира Australian Open со счётом 4:6, 6:4, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 56 минут. Осака сделала 11 эйсов, совершила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 14. Мугуруса сделала восемь эйсов, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

В четвертьфинале Осака сыграет против китаянки Се Шувэй, которая обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову – 6:4, 6:2.

Также 14 февраля за право выйти в четвертьфинал Australian Open Арина Соболенко (Беларусь) сыграет с Сереной Уильямс (США), а Ига Свёнтек (Польша) проведёт матч с Симоной Халеп (Румыния).