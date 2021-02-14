Осака обыграла Мугурусу и вышла четвертьфинал Australian Open
Японская теннисистка Наоми Осака обыграла представительницу Испании Гарбинье Мугурусу в четвёртом круге турнира Australian Open со счётом 4:6, 6:4, 7:5.
Встреча продолжалась 1 час 56 минут. Осака сделала 11 эйсов, совершила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 14. Мугуруса сделала восемь эйсов, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.
В четвертьфинале Осака сыграет против китаянки Се Шувэй, которая обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову – 6:4, 6:2.
Также 14 февраля за право выйти в четвертьфинал Australian Open Арина Соболенко (Беларусь) сыграет с Сереной Уильямс (США), а Ига Свёнтек (Польша) проведёт матч с Симоной Халеп (Румыния).
Australian Open (ж). 4-й круг
14 февраля 2021, воскресенье. 03:15 МСК
14
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
Окончен
1 : 2
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3
Наоми Осака
Н. Осака
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