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Осака обыграла Мугурусу и вышла четвертьфинал Australian Open

Осака обыграла Мугурусу и вышла четвертьфинал Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

Японская теннисистка Наоми Осака обыграла представительницу Испании Гарбинье Мугурусу в четвёртом круге турнира Australian Open со счётом 4:6, 6:4, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 56 минут. Осака сделала 11 эйсов, совершила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 14. Мугуруса сделала восемь эйсов, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

В четвертьфинале Осака сыграет против китаянки Се Шувэй, которая обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову – 6:4, 6:2.

Также 14 февраля за право выйти в четвертьфинал Australian Open Арина Соболенко (Беларусь) сыграет с Сереной Уильямс (США), а Ига Свёнтек (Польша) проведёт матч с Симоной Халеп (Румыния).

Australian Open (ж). 4-й круг
14 февраля 2021, воскресенье. 03:15 МСК
Гарбинье Мугуруса
14
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 5
4 		6 7
         
Наоми Осака
3
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
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