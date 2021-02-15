Надаль в трёх сетах обыграл Фоньини и вышел в четвертьфинал Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал Australian Open. Вторая ракетка мира в матче 1/8 финала обыграл итальянца Фабио Фоньини. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 2 часа 17 минут. Надаль выполнил шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 19. Его соперник, занимающий 17-е место в рейтинге WTA, семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести.

В четвертьфинале Australian Open Надаль сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Маттео Берреттини (Италия).

Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович. Он ранее также вышел в четвертьфинал.