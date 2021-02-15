Надаль в трёх сетах обыграл Фоньини и вышел в четвертьфинал Australian Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал Australian Open. Вторая ракетка мира в матче 1/8 финала обыграл итальянца Фабио Фоньини. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:4, 6:2.
Продолжительность матча составила 2 часа 17 минут. Надаль выполнил шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 19. Его соперник, занимающий 17-е место в рейтинге WTA, семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести.
В четвертьфинале Australian Open Надаль сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Маттео Берреттини (Италия).
Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович. Он ранее также вышел в четвертьфинал.
Australian Open (м). 4-й круг
15 февраля 2021, понедельник. 07:25 МСК
17
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|2
|
|6
|6
2
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
4 разбитые ракетки за 25 секунд. Скандалы и прочие неприятности игроков на Australian Open
Как провинился Рафаэль Надаль перед девочкой, подающей мячи, и за что оштрафовали Роджера Федерера на 3000 долларов.
Рекомендуем вам
- 15 февраля 2021
-
10:18
-
09:53
-
09:46
-
09:34
-
09:26
-
08:26
-
07:59
-
07:11
-
06:58
-
06:48
-
05:38
- 14 февраля 2021
-
23:07
-
21:01
-
16:45
-
16:36
-
16:29
-
15:42
-
15:05
-
14:34
-
14:25
-
13:38
-
13:09
-
12:51
-
12:06
-
11:46
-
11:29
-
11:26
-
10:47
-
10:38
-
10:24
-
10:20
-
10:17
-
10:06
-
09:41
-
09:29
Партнерский контент
Рекомендуем вам