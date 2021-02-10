4 разбитые ракетки за 25 секунд. Скандалы и прочие неприятности игроков на Australian Open

Как провинился Рафаэль Надаль перед девочкой, подающей мячи, и за что оштрафовали Роджера Федерера.

Australian Open разыгрывается с 1905 года, и за это время на турнире было немало событий, которые остались навсегда в памяти поклонников тенниса. Это не только победы, поражения, затяжные матчи, потрясающие камбэки и великие чемпионы. Свой след в истории оставили скандалы и прочие неприятности, которые обрушились на игроков.

На Australian Open – 1987 местный теннисист Уолли Мазур, занимавший тогда 71-е место в рейтинге, сенсационно обыграл в пяти сетах немца Бориса Беккера, который на тот момент был двукратным чемпионом Уимблдона. 19-летний Беккер в те годы отличался взрывным характером и экспрессивностью. Вот и в том матче за неспортивное поведение Борис был оштрафован на $ 2 000. Немец обращался за советом к своему тренеру, что запрещено правилами, сломал три ракетки, дважды бросил мяч в сторону арбитра, причём один раз попал в его кресло, выбил несколько мячей за пределы корта и даже выпустил изо рта струю воды в направлении судьи на вышке.

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Три года спустя за подобные выходки теннисистов уже начали изгонять с матча. Так случилось, например, с ещё одним бунтарём – американцем Джоном Макинроем. На Australian Open – 1990 в матче 4-го круга со шведом Микаэлем Пернфорсом. Сначала Джон получил предупреждение за запугивание лайнсвумен. Потом его оштрафовали на одно очко за сломанную ракетку. Видимо, американец в тот момент не знал о введённом перед турниром новом Кодексе поведения, в котором было сказано, что третье нарушение приводит к дисквалификации. В итоге Макинрой в какой-то момент по ходу матча грубо выругался, и судья ему, что называется, предъявил красную карточку – Джон покинул корт за три нарушения.

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Во время матча третьего круга с Энди Роддиком на Australian Open-2007 россиянин Марат Сафин вступил в перепалку с арбитром Паскалем Марией. В четвертом сете пошёл дождь, и после того, как закрыли крышу и вытерли покрытие, матч должен был продолжиться. Однако Сафин отказался выходить на корт, заявив, что покрытие ещё скользкое. В спор Марата с арбитром вмешался даже главный рефери турнира, но россиянину и это не понравилось: «Что? Я не знаю, когда корт мокрый, а когда сухой?! Нужно всего лишь подождать две-три минуты. Но у них, видите ли, прямая трансляция». В итоге Марат получил предупреждение за затяжку времени. Но россиянин спорил с судьёй и в остальное время матча. В какой-то момент Сафин произнёс знаменитую фразу: «Ты сидишь тут с таким видом, будто у тебя во рту сигара, а рядом две девушки. Тебе и дела нет до тенниса».

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Рекорд по количеству разбитых ракеток за единицу времени установил на Australian Open – 2012 киприот Маркос Багдатис. В матче 2-го круга со Стэном Вавринкой в какой-то момент Маркос пришёл в ярость из-за неудачно складывающегося поединка. На переходе он выплеснул всю злость на свой рабочий инструмент. Сначала он разбил одну ракетку, а затем в течение 25 секунд ещё три. Причём две последние были прямо в упаковке. За четыре разбитые ракетки киприоту выписали штраф на 800 долларов.

Права на видео принадлежат Australian Open (ITF). Посмотреть видео можно на официальном Youtube-канале Australian Open.

Самый известный теннисный хулиган сегодняшнего тура австралиец Ник Кирьос даже на домашнем турнире «Большого шлема» время от времени демонстрирует неспортивное поведение. На Australian Open – 2015 в матче первого круга с Федерико Дельбонисом весь поединок Кирьос нецензурно выражался в адрес соперника, за что получил предупреждение и угрозу дисквалификации. Во встрече четвёртого круга с Андреасом Сеппи австралиец вымещал злость на всех – на себе, на ракетке и даже на зрителях. Спустя три года здесь же, в Мельбурне, в матче первого круга с бразильцем Рожериу Дутра Силвой снова Ник вступил в перепалку с болельщиком, а потом и арбитром, за что был оштрафован на $ 3 700.

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О чём тут можно говорить, если даже общепризнанный джентльмен всех времён Роджер Федерер тоже удостоился штрафа на Australian Open. И за что же? В 2020 году знаменитый швейцарец в четвертьфинале встречался с американцем Теннисом Сандгреном и провёл с ним тяжелейший пятисетовый поединок, который продолжался 3,5 часа. В какой-то момент нервы Роджера не выдержали, и он выругался. За эту секундную слабость Федереру пришлось заплатить 3 000 долларов.

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Часто теннисистов штрафуют, когда они неаккуратно обращаются с мячом во внеигровой ситуации, как это было с Новаком Джоковичем на US Open-2020. Но если же мяч попадает в судью, болбоя, оператора или зрителя во время розыгрыша, то тут никакой вины теннисиста нет. Всего лишь несчастный случай «на производстве». Так в 2017 году в Мельбурне испанец Пабло Карреньо-Буста во время матча 3-го круга с Денисом Истоминым из Узбекистана, принимая подачу соперника, отбил мяч в девушку-арбитра, сидящую на вышке. Теннисист извинился перед ней, и матч продолжился.

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Нечто подобное произошло и с Рафаэлем Надалем на Australian Open-2020 с аргентинцем Федерико Дельбонисом. Испанец неудачно принял подачу соперника и попал мячом прямо в голову болгёл (девочка, подающая мячи), которая стояла возле вышки арбитра. Надаль подошёл к ней, поцеловал в щёку и попросил прощения. Но этих извинений ему показалось недостаточно, и позже Рафаэль встретился с девочкой, которую зовут Анита, и её семьёй. Знаменитый теннисист подарил ей кепку со своим автографом и подписью: «Моей подруге Аните. Всего наилучшего!»

Матчи Australian Open – 2021 проходят на кортах Мельбурн Парка с 8 по 21 февраля.