Даниил Медведев: «Большая тройка» уничтожила рекорд Пита Сампраса

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от достижений «Большой тройки», в которую включают швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.

«Неважно, как много титулов на турнирах „Большого шлема“ они выиграют к концу карьеры. То, что они сделали для тенниса, — это потрясающе.

Я помню, как Сампрас побил рекорд по количеству титулов на «Шлемах». Мне тогда было не так много лет. Я помню, как в новостях говорили, что этот рекорд вечен. Как у Месси и Роналду в футболе. Затем пришли три этих парня. Они не просто побили рекорд Сампраса, а уничтожили этот рекорд", — приводит слова Медведева Ubitennis.

Федерер и Надаль за карьеру выиграли по 20 турниров «Большого шлема», Джокович — 17, Сампрас — 14.

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