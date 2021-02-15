Даниил Медведев: «Большая тройка» уничтожила рекорд Пита Сампраса
Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от достижений «Большой тройки», в которую включают швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.
«Неважно, как много титулов на турнирах „Большого шлема“ они выиграют к концу карьеры. То, что они сделали для тенниса, — это потрясающе.
Я помню, как Сампрас побил рекорд по количеству титулов на «Шлемах». Мне тогда было не так много лет. Я помню, как в новостях говорили, что этот рекорд вечен. Как у Месси и Роналду в футболе. Затем пришли три этих парня. Они не просто побили рекорд Сампраса, а уничтожили этот рекорд", — приводит слова Медведева Ubitennis.
Федерер и Надаль за карьеру выиграли по 20 турниров «Большого шлема», Джокович — 17, Сампрас — 14.
Медведев — о матче с Рублёвым: один из нас поздравит другого, если только не поругаемся
Да! У нас опять русский четвертьфинал Медведев – Рублёв! Теперь и на Australian Open
Андрей Рублёв пробился в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии и сразится с Даниилом Медведевым за выход в четвёрку лучших.
Рекомендуем вам
- 15 февраля 2021
-
12:33
-
12:19
-
12:13
-
12:00
-
11:45
-
11:32
-
11:11
-
11:06
-
11:00
-
10:54
-
10:48
-
10:45
-
10:38
-
10:18
-
09:53
-
09:46
-
09:34
-
09:26
-
08:26
-
07:59
-
07:11
-
06:58
-
06:48
-
05:38
- 14 февраля 2021
-
23:07
-
21:01
-
16:45
-
16:36
-
16:29
-
15:42
-
15:05
-
14:34
-
14:25
-
13:38
-
13:09
Партнерский контент
Рекомендуем вам