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Надаль рассказал о состоянии здоровья перед четвертьфиналом Australian Open

Надаль рассказал о состоянии здоровья перед четвертьфиналом Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль признался, что проблемы со спиной беспокоят его всё меньше. Ранее вторая ракетка мира вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, обыграв в трёх сетах итальянца Фабио Фоньини (6:3, 6:4, 6:2).

Перед Australian Open Надаль из-за болей в пояснице был вынужден пропустить матчи ATP Cup.

«Со спиной всё в порядке. Я уже говорил, что если проблемы со спиной не уйдут, то я не смогу достичь целей, поставленных в Австралии. Пять дней назад я бы с радостью согласился на нынешний результат.

Но я сделал шаг вперёд. Я нахожусь в восьмёрке лучших в мире. Это первый важный турнир в году. Но цель — победа», — цитирует Надаля Tennis Head.

В четвертьфинале Надаль встретится с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. Он вышел в четвертьфинал на отказе итальянца Маттео Берреттини.

Надаль в трёх сетах обыграл Фоньини и вышел в четвертьфинал Australian Open
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