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Вера Звонарёва завершила выступление на Australian Open

Вера Звонарёва завершила выступление на Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
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Российская теннисистка Вера Звонарёва не смогла пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в миксте. В матче второго раунда она в дуэте с представителем Бразилии Марсело Мело проиграла американке Дезире Кравчик и британцу Джо Солсбери со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.

Звонарёва и Мело трижды подали навылет, совершили 4 двойные ошибки и реализовали 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету их соперников 5 эйсов, ни одной двойной ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Кравчик и Солсбери поспорят с победителями матча Андрея Клепач (Словения) / Нил Скупски (Великобритания) — Люция Градецка (Чехия) / Филип Полашек (Словакия).

Звонарёва завершила выступление на Australian Open. Ранее она выбыла из борьбы в женском одиночном и парном разрядах.

Australian Open — микст. 2-й круг
16 февраля 2021, вторник. 06:45 МСК
Дезире Кравчик
США
Дезире Кравчик
Джо Солсбери
Великобритания
Джо Солсбери
Д. Кравчик Д. Солсбери
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Марсело Мело
Бразилия
Марсело Мело
В. Звонарёва М. Мело
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