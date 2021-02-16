Вера Звонарёва завершила выступление на Australian Open

Российская теннисистка Вера Звонарёва не смогла пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в миксте. В матче второго раунда она в дуэте с представителем Бразилии Марсело Мело проиграла американке Дезире Кравчик и британцу Джо Солсбери со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.
Звонарёва и Мело трижды подали навылет, совершили 4 двойные ошибки и реализовали 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету их соперников 5 эйсов, ни одной двойной ошибки и 3 брейка.
За выход в полуфинал стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Кравчик и Солсбери поспорят с победителями матча Андрея Клепач (Словения) / Нил Скупски (Великобритания) — Люция Градецка (Чехия) / Филип Полашек (Словакия).
Звонарёва завершила выступление на Australian Open. Ранее она выбыла из борьбы в женском одиночном и парном разрядах.
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