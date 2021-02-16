Стало известно время начала матча Даниил Медведев — Андрей Рублёв на Australian Open

Стало известно расписание матчей Открытого чемпионата Австралии на завтра, 17 февраля. В этот день состоятся по два четвертьфинальных матча в женском и мужском одиночных разрядах.

В 3:00 мск начнётся поединок первой ракетки мира австралийки Эшли Барти и чешки Каролины Муховой. Затем, не ранее 5:00, на корт выйдут американки Дженнифер Брэйди и Джессика Пегула.

Ориентировочно на 7:00 запланировано начало матча россиян Даниила Медведева и Андрея Рублёва. Поединок испанца Рафаэля Надаля с представителем Греции Стефаносом Циципасом стартует не ранее 11:30.

В полуфинале Australian Open гарантированно сыграют два россиянина. Сегодня в эту стадию турнира впервые в карьере пробился Аслан Карацев. Стартовый мэйджор сезона завершится 21 февраля.