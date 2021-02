Медведев vs Рублёв! Кто победит в первом русском четвертьфинале на Australian Open?

Впервые в истории мужского тенниса трое россиян пробились в восьмёрку лучших на турнире «Большого шлема». Но это ещё не всё! На Australian Open – 2021 нас ждёт русский четвертьфинал Медведев – Рублёв. Всё, как на US Open – 2020. Кто же победит на этот раз?

Аслан Карацев, Даниил Медведев и Андрей Рублёв переписывают историю российского тенниса у нас на глазах. Никогда ещё до этого момента сразу три представителя России не играли в мужском четвертьфинале турнира «Большого шлема». Первым путёвку в восьмёрку лучших Australian Open – 2021 завоевал Карацев, совершив героический камбэк в матче с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Затем победную эстафету принял Медведев, переигравший американца Маккензи Макдональда. И наконец в 1/4 финала ворвался Андрей Рублёв, в матче с которым досрочно сложил ракетку норвежец Каспер Рууд. Ранее российские теннисисты пробивались в четвертьфинал в лучшем случае вдвоём. Такое было всего 6 раз.

1. «Ролан Гаррос» – 2000 – 2 игрока (Кафельников, Сафин)2. US Open – 2001 – 2 (Кафельников, Сафин)3. Australian Open – 2005 – 2 (Давыденко, Сафин)4. US Open – 2006 – 2 (Давыденко, Южный)5. «Ролан Гаррос» – 2007 – 2 (Андреев, Давыденко)6. US Open – 2020 – 2 (Медведев, Рублёв)