Медведев vs Рублёв! Кто победит в первом русском четвертьфинале на Australian Open?

Впервые в истории мужского тенниса трое россиян пробились в восьмёрку лучших на турнире «Большого шлема». Но это ещё не всё! На Australian Open – 2021 нас ждёт русский четвертьфинал Медведев – Рублёв. Всё, как на US Open – 2020. Кто же победит на этот раз?

Аслан Карацев, Даниил Медведев и Андрей Рублёв переписывают историю российского тенниса у нас на глазах. Никогда ещё до этого момента сразу три представителя России не играли в мужском четвертьфинале турнира «Большого шлема». Первым путёвку в восьмёрку лучших Australian Open – 2021 завоевал Карацев, совершив героический камбэк в матче с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Затем победную эстафету принял Медведев, переигравший американца Маккензи Макдональда. И наконец в 1/4 финала ворвался Андрей Рублёв, в матче с которым досрочно сложил ракетку норвежец Каспер Рууд. Ранее российские теннисисты пробивались в четвертьфинал в лучшем случае вдвоём. Такое было всего 6 раз.

Все случаи (7), когда в 1/4 финала ТБШ выходили как минимум 2 россиянина. Мужчины:



1. «Ролан Гаррос» – 2000 – 2 игрока (Кафельников, Сафин)

2. US Open – 2001 – 2 (Кафельников, Сафин)

3.

4. US Open – 2006 – 2 (Давыденко, Южный)

5. «Ролан Гаррос» – 2007 – 2 (Андреев, Давыденко)

6. US Open – 2020 – 2 (Медведев, Рублёв)

7. Australian Open – 2021 – 3 (Карацев, Медведев, Рублёв) 1. «Ролан Гаррос» – 2000 – 2 игрока (Кафельников, Сафин)2. US Open – 2001 – 2 (Кафельников, Сафин)3. Australian Open – 2005 – 2 (Давыденко, Сафин)4. US Open – 2006 – 2 (Давыденко, Южный)5. «Ролан Гаррос» – 2007 – 2 (Андреев, Давыденко)6. US Open – 2020 – 2 (Медведев, Рублёв)

Вообще же в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии до нынешнего розыгрыша выходили семь отечественных теннисистов – Александр Метревели, Андрей Чесноков, Андрей Черкасов, Евгений Кафельников, Марат Сафин, Николая Давыденко и Михаил Южный. Теперь же, стараниями Карацева, Медведева и Рублёва, этот список вырос до 10 человек. «Три россиянина в четвертьфинале? Это здорово. Думаю, что это здорово для истории, для российского тенниса. Мы постараемся сделать теннис более популярным в России, чтобы дети больше смотрели теннис. Это важно», — сказал Даниил Медведев в интервью пресс-службе Australian Open. Благодарим их за предоставленный видеоматериал.

Все отечественные теннисисты в 1/4 финала Australian Open. Мужчины (10):



1. Евгений Кафельников – 5 раз (1999 – титул, 2000 – финал, 1995, 1996, 2001 – 1/4 финала)

2. Николай Давыденко – 4 (2005, 2006, 2007, 2010 – 1/4 финала)

3. Александр Метревели – 3 (1972 – 1/2 финала, 1973, 1975 – 1/4 финала)

4. Марат Сафин – 3 (2005 – титул, 2002, 2004 – финал)

5. Андрей Чесноков – 1 (1988 – 1/4 финала)

6. Андрей Черкасов – 1 (1990 – 1/4 финала)

7. Михаил Южный – 1 (2008 – 1/4 финала)

8. Аслан Карацев – 1 (2021 – пока четвертьфинал)

9. Даниил Медведев – 1 (2021 – пока четвертьфинал)

10. Андрей Рублёв – 1 (2021 – пока четвертьфинал) 1. Евгений Кафельников – 5 раз (1999 – титул, 2000 – финал, 1995, 1996, 2001 – 1/4 финала)2. Николай Давыденко – 4 (2005, 2006, 2007, 2010 – 1/4 финала)3. Александр Метревели – 3 (1972 – 1/2 финала, 1973, 1975 – 1/4 финала)4. Марат Сафин – 3 (2005 – титул, 2002, 2004 – финал)5. Андрей Чесноков – 1 (1988 – 1/4 финала)6. Андрей Черкасов – 1 (1990 – 1/4 финала)7. Михаил Южный – 1 (2008 – 1/4 финала)

Отметим, что Карацев, который пробился в основную сетку через квалификацию, в матче за выход в полуфинал встретится с опытным болгарином Григором Димитровым, посеянным на этом турнире под 18-м номером. Григор трижды в карьере уже добирался до 1/2 финала на разных турнирах «Большого шлема» — Уимблдон-2014, Australian Open – 2017 и US Open – 2019, а также становился победителем Итогового чемпионата ATP (2017). Кстати, после той победы в Лондоне Димитров взобрался аж на 3-е место в мировом рейтинге. Так что матч для Аслана будет непростым. Поединок начнётся во вторник, 16 февраля в 7:00 по московскому времени.

Что касается Медведева и Рублёва, то наши ребята выполнили задачу-минимум – дошли до русского четвертьфинала. Да, нас снова ждёт российское дерби за путёвку в полуфинал турнира «Большого шлема», как это было на US Open – 2020. Начнём с того, что оба подошли к этой встрече с прекрасными сериями побед, начатыми ещё в прошлом сезоне. У Медведева 18 таких поединков, у Рублёва – 9. Напомним, что Даниил и Андрей прекрасно провели ATP Cup, выиграв все одиночки и внеся основной вклад в историческую победу сборной России на этом командном турнире.

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Встречались между собой Медведев и Рублёв на профессиональном уровне 4 раза, и во всех случаях победу одержал Даниил, который не отдал сопернику ни сета. Так было и в русском четвертьфинале на US Open – 2020 – 7:6, 6:4, 7:6 в пользу Медведева. «Хотя бы один из нас пройдёт в полуфинал, это хорошая новость, — сказал в интервью пресс-службе ATP Андрей Рублёв. – Но это будет тяжёлый матч. В последний раз, когда мы играли, он одолел меня в четвертьфинале US Open. Теперь мы встретимся в четвертьфинале Australian Open. Посмотрим, как всё сложится. Надеюсь, мы сможем провести отличный поединок и показать высокий уровень».

Все матчи Медведева и Рублёва в профессиональном теннисе (4):



1. Будапешт – челленджер – 2016. 1/8 финала. Медведев – Рублёв – 6:3, 6:2.

2. Цинциннати – 2019. 1/4 финала. Медведев – Рублёв – 6:2, 6:3.

3. Санкт-Петербург-2019. 1/4 финала. Медведев – Рублёв – 6:4, 7:5.

4. US Open – 2020. 1/4 финала. Медведев – Рублёв – 7:6, 6:3, 7:6.

5. Australian Open – 2021. 1/4 финала. Медведев – Рублёв –? 1. Будапешт – челленджер – 2016. 1/8 финала. Медведев – Рублёв – 6:3, 6:2.2. Цинциннати – 2019. 1/4 финала. Медведев – Рублёв – 6:2, 6:3.3. Санкт-Петербург-2019. 1/4 финала. Медведев – Рублёв – 6:4, 7:5.4. US Open – 2020. 1/4 финала. Медведев – Рублёв – 7:6, 6:3, 7:6.

Кто бы ни победил в матче Медведев – Рублёв, но российский теннисист в любом случае будет в полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 2021. До этого года только три отечественных теннисиста доходили до этой стадии – Метревели, Кафельников и Сафин. «Наши ребята прибавили. Рублёв подтянулся, теперь они с Медведевым находятся недалеко друг от друга. Может, у Медведева немного больше стабильности в действиях, чуть лучше держит оборону. Но ударная мощь у Рублёва возросла. Очень жаль, что они вышли друг на друга. Каждый из них мог претендовать на полуфинал», — сказал заслуженный тренер России Виктор Янчук. Русский четвертьфинал Рублёв — Медведев пройдёт в среду, 17 февраля. Время начала будет известно позднее.

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