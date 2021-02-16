Шамиль Тарпищев дал прогноз на матч Карацева с Джоковичем

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от полуфинального матча Открытого чемпионата Австралии, где встретятся первая ракетка мира Новак Джокович и россиянин Аслан Карацев.
«Джокович — фаворит полуфинала с Карацевым. Я учитываю степень усталости Аслана и нагрузки. Но понятно, как Карацеву нужно играть, безвольной игры не будет. Новак любит комбинаторику и хорош в контратаках, он любит длинные розыгрыши и играет веером. Аслану не нужно ввязываться в длинные розыгрыши, нужно играть близко к задней линии и рвать игру. И, конечно, против Джоковича нужна чистота исполнения, будет риск. Стиль должен быть именно такой, нужно находить варианты. Джоковича нужно сбить с ритма, в одном ритме с ним играть сейчас никто не может.
Но явный фаворит, повторюсь, Джокович. Его сегодняшняя игра со Зверевым — одна из лучших на этом турнире, именно в его исполнении. Новак в порядке, несмотря на разговоры, которые были. Может быть, у него и была микротравма, но он её залечил», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 16 февраля 2021
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