Джокович — о Карацеве: ему нечего терять. Думаю, он постарается выиграть наш матч

Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился ожиданиями от матча с россиянином Асланом Карацевым в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.
«Если честно, ни разу не видел его матчей до этого Australian Open. Очень физически сильный парень, хорошо двигается, мощно играет на задней линии. У него отличный бэкхенд — это русская школа тенниса. Он хорошо подаёт, мотивирован», — сказал Джокович в послематчевом интервью.
«Это его первый полуфинал, уже большой успех. Это не просто так. Ему нечего терять. Думаю, он постарается выиграть этот матч. Надеюсь, я буду готов физически», — приводит слова Джоковича Tennis Majors в «Твиттере».
В четвертьфинальном матче соревнований Джокович обыграл представителя Германии Александра Зверева (6) со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 6:4, 7:6 (8:6).
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