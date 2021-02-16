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Азаренко и Блинкова заявились на турнир в Монтеррее

Стал известен список теннисисток, заявленных на турнир WTA 250 в Монтеррее (Мексика), сообщает журналист Лука Фиорино на своей странице в «Твиттере».

Соревнования будут проходить с 15 по 21 марта. Действующая чемпионка турнира — украинка Элина Свитолина.

Турнир WTA 250. Монтеррей, Мексика

Виктория Азаренко (Беларусь)

Йоханна Конта (Великобритания)

Онс Жабер (Тунис)

Слоан Стивенс (США)

Магда Линетт (Польша)

Чжэн Сайсай (Китай)

Надия Подороска (Аргентина)

Кори Гауфф (США)

Мари Бузкова (Чехия)

Полона Херцог (Словения)

Хитер Уотсон (Великобритания)

Анна Блинкова (Россия)

Сара Соррибес-Тормо (Испания)

Энн Ли (США)

Айла Томлянович (Австралия)

Нао Хибино (Япония)

Аранча Рус (Нидерланды)

Лорен Дэвис (США)

Данка Ковинич (Черногория)

Кэйти Бултер (Великобритания)

Лэйла Фернандес (Канада)