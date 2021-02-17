Тарпищев — о сопернике Медведева в полуфинале Australian Open: лучше был бы Надаль

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от полуфинального матча Открытого чемпионата Австралии с участием Даниила Медведева. Соперником первой ракетки России будет победитель поединка Рафаэль Надаль (Испания) — Стефанос Циципас (Греция).

«Если он будет ровно попадать в полуфинале, то у него много шансов. За Надалем и Циципасом на турнире не следил. Мне кажется, что лучше был бы Надаль. Корт сейчас по отскоку быстрее, чем на всех „Больших шлемах“. Чем быстрее корт, тем Надалю сложнее. Циципас опасен, потому что подаёт стабильно первым мячом», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В четвертьфинале Медведев победил соотечественника Андрея Рублёва со счётом 7:5, 6:3, 6:2.