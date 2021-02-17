Даниил Медведев: я рад за Карацева, он творит историю

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал прорыв соотечественника Аслана Карацева на Открытом чемпионате Австралии 2021 года. Карацев, занимающий 114-ю строчку в рейтинге ATP, сенсационно пробился в полуфинал и сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

«Я так рад за Аслана, он творит историю. Если случится российский финал, это будет сбывшаяся мечта. Однако впереди нас ждут трудные матчи и очень сложные соперники», — приводит слова Медведева официальный сайт турнира.

За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Медведев поспорит с победителем поединка Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Стефанос Циципас (Греция, 5). Australian Open завершится 21 февраля.